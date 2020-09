Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client RPT-La Corée du Nord exprime ses regrets pour la mort d'un fonctionnaire du Sud Reuters • 25/09/2020 à 10:04









(Titre répété) SEOUL, 25 septembre (Reuters) - Pyongyang a exprimé des regrets vendredi pour la mort d'un fonctionnaire sud-coréen tué par l'armée du Nord, a annoncé le conseiller à la Sécurité nationale, à Séoul. Le département nord-coréen du Front uni, chargé des relations transfrontalières, a adressé une lettre au président sud-coréen Moon Jae-in au lendemain de l'annonce du décès de ce responsable du service des pêches, qui avait été porté disparu. L'armée sud-coréenne a fait savoir jeudi qu'il avait été tué et incinéré par des soldats nord-coréens, ce qui a soulevé l'indignation au Sud, alors que Séoul s'efforce de relancer le dialogue avec le Nord. Selon la lettre, le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un s'est dit "désolé" que l'incident ait choqué les Sud-Coréens et a estimé qu'il n'aurait pas dû se produire, a précisé le conseiller à la sécurité. Les soldats ont tiré une dizaine de coups de feu en direction du responsable des pêches qui tentait de fuir, a-t-il poursuivi, citant toujours la lettre. Le département du Front uni y dément que son corps ait été incinéré et assure que seule son embarcation a été brûlée "dans le cadre des mesures nationales de prévention des maladies", pour éviter la propagation du coronavirus. (Hyonhee Shin, Sangmi Cha et Jack Kim, version française Jean-Philippe Lefief, édité par Blandine Hénault)

