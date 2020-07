Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client RPT-L'Oréal-Net repli de l'activité au T2, marges contenues Reuters • 30/07/2020 à 19:02









(Répétition titre) PARIS, 30 juillet (Reuters) - L'Oréal OREP.PA a annoncé jeudi un net repli de son activité au deuxième trimestre en dépit d'un bond de ses ventes en ligne pendant le confinement, le numéro un mondial des cosmétiques parvenant toutefois à contenir l'érosion de ses marges. Le chiffre d'affaires du groupe a totalisé 5,85 milliards d'euros sur la période avril-juin, soit une baisse de 18,8% en données comparables, c'est-à-dire hors effets de changes et de périmètres. Certains analystes prévoyaient toutefois un recul de l'activité encore plus important. La marge opérationnelle du groupe s'est établie à 18% à la fin du premier semestre, en légère baisse par rapport à celle de 18,6% enregistrée fin 2019. (Sarah White, version française Jean-Michel Bélot)

Valeurs associées L'OREAL Euronext Paris -1.63%