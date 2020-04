Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client RPT-France-Amazon va fermer ses entrepôts au moins jusqu'au 20 avril-document Reuters • 15/04/2020 à 15:02









(Répétition titre) PARIS, 15 avril (Reuters) - Amazon AMZN.O prévoit d'interrompre l'activité dans ses entrepôts en France au moins jusqu'au 20 avril, le temps de procéder à une évaluation des risques professionnels exigée par la justice française, selon un document interne que Reuters a pu consulter. Dans ce document, le groupe basé à Seattle explique qu'il prévoit d'interrompre toute activité de production dans ses entrepôts à partir de ce jeudi et au moins jusqu'à lundi prochain. Le géant du commerce en ligne avait prévenu en début de journée qu'il pourrait être contraint de fermer temporairement ses six centres de distribution à la suite de la décision du tribunal de Nanterre (Hauts-de-Seine) lui imposant de limiter ses activités aux produits essentiels le temps de conduire cette évaluation. (Mathieu Rosemain, avec Gwénaëlle Barzic, édité par Jean-Michel Bélot)

Valeurs associées AMAZON.COM NASDAQ -1.00%