RPT-Des frappes aériennes israéliennes contre des cibles en Syrie

(RPT titre) JERUSALEM, 3 août (Reuters) - L'armée de l'air israélienne a ciblé lundi plusieurs cibles militaires en Syrie, annonce un communiqué de Tsahal qui explique avoir agi en représailles à un incident frontalier. Parmi les sites visés, figurent des postes d'observation syriens, des systèmes de collecte de renseignements, des batteries antiaériennes et des centres de commandement, précise le communiqué. Les autorités israéliennes avaient annoncé en début de journée avoir pris pour cible un groupe de quatre personnes qui avait posé des explosifs sur des barrières à la frontière avec la Syrie, sur le plateau du Golan. La tension monte depuis plusieurs semaines à la frontière entre Israël et la Syrie et Tsahal a renforcé sa présence dans le nord, près des frontières de la Syrie et du Liban. (Dan Williams; version française Nicolas Delame)

