RPT-Coronavirus-Recrudescence des cas en Corée du Sud qui alerte sur une "crise imminente"

(Répétition mot manquant titre) SÉOUL, 17 août (Reuters) - La Corée du Sud a mis en garde lundi contre une crise imminente liée au nouveau coronavirus sur fond de multiplication des nouveaux foyers, dont l'un trouve son origine dans une église évangélique dont des centaines de membres refusent d'être testés. Près de 320 membres de l'Eglise évangélique Sarang Jeil à Séoul ont été contaminés par le nouveau coronavirus - dont le pasteur controversé Jun Kwang-hoon qui la dirige - et plus de 600 autres membres que les autorités souhaiteraient voir respecter des mesures d'isolement n'ont pas été retrouvés. Ce foyer, le plus important dans le pays depuis presque six mois, a conduit les autorités sud-coréennes à renforcer dimanche les mesures de distanciation sociale. "Nous considérons la situation actuelle comme la première étape d'une transmission à large échelle", a déclaré lors d'un point de presse le directeur des Centres coréens de contrôle et de prévention des maladies (KCDC), Jeong Eun-kyeong. "Nous faisons face à une crise (car) si on ne contrôle pas propagation actuelle (du virus), cela conduira à une progression exponentielle des cas, qui pourrait à son tour provoquer l'effondrement de notre système de santé, ainsi que d'énormes dégâts économiques", a-t-il ajouté. "Nous sommes très inquiets" a déclaré le vice-ministre de la Santé Kim Gang-lip. La Corée du Sud fait partie des quelques pays ayant réussi à relativement contrôler l'épidémie de COVID-19 mais fait néanmoins face à des pics récurrents de nouvelles contaminations. Le dernier bilan de l'épidémie dans le pays s'élève à 15.515 cas d'infection, dont 305 morts. (Hyonhee Shin, version française Flora Gomez, édité par Myriam Rivet)

