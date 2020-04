Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client RPT-Coronavirus-Le gouvernement tchèque envisage un assouplissement du confinement Reuters • 06/04/2020 à 14:56









(Titre répété) PRAGUE, 6 avril (Reuters) - Le gouvernement tchèque envisage d'assouplir les mesures de confinement qui paralysent l'économie si la stabilisation de l'épidémie se confirme dans les jours qui viennent. Le pays a été l'un des premiers en Europe à déclarer l'état d'urgence en mars pour empêcher la propagation du coronavirus. Le nombre de cas confirmés était alors inférieur à 200. Le total s'élève aujourd'hui à 4.591, mais la hausse quotidienne du nombre de contaminations a été inférieure à 10% des derniers jours. Le nombre de nouveaux cas annoncé dimanche est par ailleurs le plus faible depuis le 22 mars. Si la tendance se poursuit, a annoncé le ministre de la Santé, Adam Vojtech, le gouvernement autorisera dès jeudi la réouverture de certains commerces, comme ceux qui vendent des matériaux de construction ou de la papeterie, ainsi que la reprise de certaines activités sportives en plein air sans rassemblements, tels que le tennis. (Jan Lopatka, version française Jean-Philippe Lefief, édité par Jean-Michel Bélot)

