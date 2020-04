Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client RPT-Coronavirus-Canada et USA prolongent de 30 jours leurs restrictions frontalières Reuters • 18/04/2020 à 22:04









(Répétition du titre) WINNIPEG, Manitoba, 18 avril (Reuters) - Le Canada et les Etats-Unis se sont mis d'accord pour prolonger de 30 jours les restrictions frontalières entre les deux pays afin de limiter la propagation du nouveau coronavirus, a déclaré samedi le Premier ministre canadien Justin Trudeau. Ces restrictions, mises en place le mois dernier par les deux voisins, devaient normalement être levées la semaine prochaine. Justin Trudeau a précisé que leurs conditions de cette mesure convenues en mars restaient inchangées, à savoir limitation drastique de tous les déplacements non-essentiels d'un pays à l'autre, maintien des échanges commerciaux. Selon un site internet gouvernemental canadien, le nombre de personnes décédées à la suite d'une infection au coronavirus a augmenté de 8% en 24 heures pour atteindre 1.346 dans le pays. Le nombre de cas confirmés a progressé de 6% à 32.412. Avec 805 décès, la province du Québec est la plus affectée par l'épidémie, suivie de l'Ontario, avec 514 morts. Les Etats-Unis déplorent le plus grand nombre de morts et de cas dans le monde, avec à ce stade, respectivement 37.659 et 716.883, selon l'université John Hopkins. (Rod Nickel; version française Benoît Van Overstraeten)

Valeurs associées AIR CANADA VTG TSX +6.14%