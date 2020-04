Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client RPT-Corée du Nord-Kim Jong-un soigné après une opération cardiaque-média Reuters • 21/04/2020 à 05:05









(Rpt titre) SEOUL, 21 avril (Reuters) - Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un recevrait des soins médicaux après avoir subi un opération de chirurgie cardiaque plus tôt dans le mois, a rapporté un média sud-coréen. Le 15 avril, la Corée du Nord fêtait l'anniversaire de Kim Il-sung, fondateur de la République populaire démocratique de Corée et grand-père de son actuel dirigeant, Kim Jong-un. Ce dernier n'avait pas pris part aux célébrations. Le Daily NK, un site internet spécialisé géré principalement par des transfuges nord-coréens, a cité des sources non identifiées disant que Kim se rétablit après avoir été opéré le 12 avril. La santé de Kim Jong-un se serait détériorée ces derniers mois rapporte le Daily NK. (Hyonhee Shin, version française Camille Raynaud)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.