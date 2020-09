Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client RPT-Chine et Inde s'accordent pour le désengagement de leurs troupes à leur frontière commune Reuters • 11/09/2020 à 04:14









(Répétition titre) PÉKIN, 11 septembre (Reuters) - Les ministres des affaires étrangères de la Chine et de l'Inde ont convenu que les troupes des deux pays doivent rapidement se désengager de leur frontière commune, ont-ils annoncé dans une déclaration commune publiée vendredi. Les ministres se sont rencontrés à Moscou jeudi, en marge d'une conférence, afin de tenter de mettre fin à la dispute des deux pays portant sur leur frontière commune. "Les deux ministres des affaires étrangères ont convenu que la situation actuelle à la frontière n'est pas dans l'intérêt de leurs pays. Ils se sont mis d'accord pour que les troupes des deux pays se désengagent de la frontière, maintiennent leurs distances et apaisent les tensions", ont-ils ajouté. (Sanjeev Miglani; version française Camille Raynaud)

