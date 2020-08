Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client RPT-BREF-SocGen estime qu'il est trop tôt pour parler de réduction d'effectifs dans la BFI Reuters • 03/08/2020 à 10:58









3 août (Reuters) - Séverin Cabannes, directeur général délégué de Société générale SOGN.PA en charge de la banque de financement et d'investissement (BFI), a déclaré lundi lors d'une conférence téléphonique: * QU'IL EST TROP TÔT POUR PARLER DE RÉDUCTION D'EFFECTIFS DANS LA BFI EN 2020 * QUE LA QUESTION SE POSERA "PEUT-ÊTRE PLUS TARD, MAIS PAS AUJOURD'HUI" (Rédaction de Paris)

Valeurs associées SOCIETE GENERALE Euronext Paris -2.76%