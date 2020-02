Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client RPT-BREF-Alstom remporte un contrat €10 mlns avec Deusche Bahn Reuters • 12/02/2020 à 09:15









12 février (Reuters) - Alstom SA ALSO.PA * ANNONCE UN CONTRAT POUR ÉQUIPER 19 TRAINS À GRANDE VITESSE SUPPLÉMENTAIRES AVEC DES ETCS POUR DEUTSCHE BAHN AG * LA COMMANDE REPRESENTE 10 MILLIONS D'EUROS Pour plus de détails, cliquez sur ALSO.PA (Rédaction de Paris)

Valeurs associées ALSTOM Euronext Paris +1.96%