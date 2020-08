Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client RPT-Biélorussie-L'opposante Tikhanoskaïa se dit prête à diriger le pays Reuters • 17/08/2020 à 12:07









(Répétition technique, texte sans changement) par Andrei Makhovsky MINSK, 17 août (Reuters) - L'opposante biélorusse Svetlana Tikhanoskaïa, qui s'est réfugiée en Lituanie, a déclaré lundi dans une vidéo être prête à diriger le pays et a appelé à la création d'un mécanisme institutionnel qui garantirait la validité d'une nouvelle élection présidentielle. "Je suis prête à prendre cette responsabilité et à agir comme un leader national pendant cette période", a dit l'ancienne candidate à la présidentielle, ajoutant qu'il était nécessaire de profiter de la dynamique générée par une semaine de protestations en Biélorussie. Elle a également appelé les forces de l'ordre à rejoindre les manifestants, en promettant de pardonner leur comportement antérieur. L'ancienne professeur d'anglais devenue une figure emblématique de la contestation a publié sa vidéo en réaction à l'énorme manifestation qui a eu lieu dimanche dans le centre de la capitale biélorusse, durant laquelle les manifestants ont scandé "Loukachenko démission". L'opposante, qui a quitté le pays la semaine dernière pour se réfugier en Lituanie, en l'expliquant par la nécessité de protéger ses enfants, continue à publier des vidéos appelant à de nouvelles manifestations. (Andrei Makhovsky, Maxim Rodionov, version française Anait Miridzhanian, édité par Jean-Michel Bélot)

