Royaume-Uni : volatilité des devises sur fond d’agitation des marchés

Amundi - Investment Talks

La réaction du marché après l'annonce des nouvelles réductions d'impôts non financées a été brutale, indiquant que l'orientation politique du Royaume-Uni est de plus en plus surveillée. Il est en effet très probable que les nouvelles mesures budgétaires stimulent trop peu la croissance et bien plus l'inflation avec, à la clé, des rendements réels peu attrayants pour la plupart des acteurs étrangers.

Analyse de Sergio Bertoncini, Stratégiste Gestion Obligataire Sénior - Amundi Institute, de Federico Cesarini, Responsble Devises MD, Stratégiste Cross Asset - Amundi Institute, de Laurent Crosnier, Responsable Devises Monde, et d'Annalisa Usardi, Stratégiste Macro Sénior, Recherche Cross Asset - Amundi Institute

