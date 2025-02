Royaume-Uni: vive accélération de l'inflation en janvier information fournie par Cercle Finance • 19/02/2025 à 09:12









(CercleFinance.com) - L'indice des prix à la consommation (IPC) du Royaume-Uni a augmenté de 3% sur un an en janvier 2025, un taux annuel en vive hausse donc par rapport à 2,5% en décembre 2024, selon l'office national de statistiques (ONS).



Hors énergie, alimentation, alcool et tabac, l'inflation sous-jacente a aussi accéléré de 0,5 point d'un mois sur l'autre pour atteindre +3,7% : le taux annuel de l'IPC des biens est passé de 0,7% à 1%, tandis que celui des services est passé de 4,4% à 5%.



'Des chiffres de cet acabit ne permettent tout simplement pas à la Banque d'Angleterre d'adopter une position plus accommodante à l'heure actuelle', réagit Michael Brown, stratège principal de recherche chez Pepperstone.



'Par conséquent, le rythme actuel 'progressif et prudent' des baisses de taux devrait se poursuivre dans un avenir prévisible', juge-t-il, pronostiquant une baisse de 25 points de base en mai et un taux directeur terminant l'année à 3,75%.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.