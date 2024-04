Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Royaume-Uni: ventes de détail inchangées en mars information fournie par Cercle Finance • 19/04/2024 à 09:56









(CercleFinance.com) - Les ventes au détail ont stagné au Royaume-Uni d'un mois sur l'autre en mars, à en croire de premières données officielles publiées ce vendredi.



Les ventes de détail sont restées inchangées le mois passé après avoir signé une petite hausse de 0,1% en février, à comparer avec une estimation initiale de 0%, indique ce matin l'Office national des statistiques (ONS).



Dans sa note d'information, l'ONS précise que les progressions des ventes d'essence (+3,2%) et non-alimentaires (+0,5%) ont été compensées par le repli de 0,7% dans les magasins d'alimentation.



Sur l'ensemble du premier trimestre, les ventes en volumes ont augmenté de 1,9% par rapport au quatrième trimestre 2023, une période qui avait été marquée par des ventes de Noël décevantes chez les distributeurs.



En rythme annuel, c'est-à-dire par rapport à mars 2023, les ventes de détail se sont accrues de 0,8% en mars, mais restent encore inférieures de 1,2% à leur niveau de février 2020, avant l'apparition de l'épidémie de Covid.





