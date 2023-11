Royaume-Uni: Schroders prévoit "une longue bataille contre l'inflation"

L'analyste estime qu'une fois que l'inflation aura atteint le seuil de 3 % fixé par la Banque, les taux d'intérêt se mettront à baisser plus rapidement.

Après la décision de la BoE et la publication de son rapport, les marchés prévoient deux baisses de taux pour l'année prochaine. Pour Azad Zangana, cela suggère que les investisseurs "ne sont pas convaincus que la BoE soit capable de maintenir des taux d'intérêt aussi élevés pendant une si longue période".

Sur la base de son rapport trimestriel, le MPC estime que l'IPC baisserait très probablement à 1,9% d'ici deux ans (prévision modale), et donc en dessous de l'objectif d'inflation de la BoE. Cependant, en prenant en compte tous les risques et en considérant une moyenne des scénarios (prévision moyenne), l'inflation ne tomberait qu'à 2,2 %. Cela suggère que certaines baisses de taux pourraient se profiler à l'horizon, mais qu'elles sont dépendantes de chocs supplémentaires.

Malgré la faiblesse évidente des performances actuelles de l'économie britannique, l'inflation "reste bien trop élevée". La BoE prévoit que l'indice des prix à la consommation (IPC) baissera jusqu'à 5 % d'ici la fin de l'année, avant de retomber vers l'objectif dans deux ans et au-delà.

(AOF) - Le comité de politique monétaire (MPC) de la Banque d’Angleterre (BoE) a décidé de maintenir les taux d’intérêt à 5,25 % lors de la réunion de novembre, conformément aux attentes, mais le message principal du MPC était "que les ménages et les entreprises doivent se préparer à une période prolongée de taux d'intérêt élevés". C’est ce qu’affirme M. Azad Zangana, Senior European Economist and Strategist de la société de gestion d’actifs internationale Schroders, dans une note publiée ce jour.

