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Royaume-Uni : repli des ventes de détail en juillet
information fournie par Zonebourse 21/08/2026 à 13:20
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Les volumes des ventes au détail au Royaume-Uni ont diminué de 0,5% en juillet 2026, selon une première estimation de l'Office national des statistiques (ONS), après des hausses de 0,7% en juin (révisée après 1% en estimation précédente) et de 1,3% en mai (révisée après 1,2% en estimation précédente).

L'ONS précise que les ventes des magasins non alimentaires et des détaillants hors magasins ont reculé en juillet, ce que les détaillants ont attribué au fait que la demande avait été anticipée en juin en raison d'activités promotionnelles plus précoces que d'habitude.

Sur les trois mois se terminant en juillet, les ventes au détail ont augmenté de 1,1% par rapport aux trois mois précédents, dans un contexte où la Coupe du monde a soutenu les ventes d'articles de sport et où la météo a stimulé les ventes d'articles tels que les ventilateurs, ainsi que celles de boissons.

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