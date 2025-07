Royaume-Uni: rebond des ventes au détail en juin information fournie par Cercle Finance • 25/07/2025 à 11:31









(Zonebourse.com) -



Après leur baisse du mois de mai, les ventes au détail sont reparties à la hausse en juin en Grande-Bretagne, portées par la hausse des ventes de carburant et du secteur alimentaire et dans une moindre mesure par les celles des grands magasins.



Selon des estimations publiées vendredi par l'Office national de la statistique (ONS), ces ventes ont augmenté de 0,8% le mois dernier après avoir essuyé un repli de 2,8% en mai (contre -2,7% en première lecture).



Sur un an, leur progression atteint 1,7%.



Les ventes dans l'alimentation ont rebondi de 0,7% en juin, après une chute de 5,4%, soutenues notamment par les ventes de boissons grâce à la mété estivale, tandis que les ventes de carburants ont augmenté de 2,8%. Celles des grands magasins s'inscrivent, elles, en progression de 2,1%.









