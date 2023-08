Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Royaume-Uni: PMI manufacturier au plus bas depuis mai 2020 information fournie par Cercle Finance • 01/08/2023 à 10:57

(CercleFinance.com) - L'activité manufacturière dans la secteur manufacturier britannique a touché en juillet un creux de plus de trois ans, dû notamment à une contraction des nouvelles commandes en provenance de l'étranger.



L'indice PMI manufacturier définitif pour le mois écoulé s'affiche à 45,3, un nouveau plus bas depuis mai 2020, et évolue désormais sous la barre des 50 points qui sépare contraction et croissance depuis maintenant 12 mois.



Les résultats définitifs de cette enquête réalisée par S&P Global et CIPS auprès des directeurs d'achat apportent ainsi une nouvelle preuve du ralentissement de l'économie britannique.



Une dégradation que les auteurs du rapport explique par les stocks importants chez les clients des industriels, par la remontée des taux d'intérêt et par les effets de la crise du coût de la vie, qui pèsent sur la demande.



'La seule bonne nouvelle, c'est que les prix s'inscrivent en baisse dans cet environnement marqué par une détérioration rapide de la demande, les pressions sur les coûts s'allégeant aussi du fait de l'amélioration des chaînes d'approvisionnement', explique Rob Dobson, chez S&P Global Market Intelligence.