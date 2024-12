Royaume-Uni: petit rebond des ventes au détail en novembre information fournie par Cercle Finance • 20/12/2024 à 09:26









(CercleFinance.com) - Les ventes de détail au Royaume-Uni ont légèrement rebondi en novembre après deux mois consécutifs de baisse, montrent des statistiques officielles publiées vendredi.



D'un mois sur l'autre, les ventes au détail ont augmenté de 0,2% le mois dernier, après un recul de 0,7% le mois précédent.



D'après l'Office national de la statistique (ONS), l'indicateur a été soutenu par la vigueur des ventes dans les supermarchés (+0,5%), qui a plus que compensé le repli de celles des distributeurs de prêt-à-porter (-2,6%).



L'ONS fait remarquer que ces chiffres ne tiennent pas comptes des ventes de 'Black Friday', qui s'est tenu le 29 novembre cette année, alors que son rapport concerne des données recueillies entre le 27 octobre et le 23 novembre.



A noter que les ventes au détail hors essence automobile ont augmenté de 0,3% en novembre, alors que les analystes attendaient un repli de 0,8%.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.