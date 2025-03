Royaume-Uni: nouvelle contraction du secteur manufacturier information fournie par Cercle Finance • 03/03/2025 à 10:42









(CercleFinance.com) - L'activité dans le secteur privé manufacturier britannique s'est contractée pour le cinquième mois consécutif en février, montre l'enquête S&P Global auprès des directeurs d'achat publiée lundi.



L'indice PMI définitif du secteur est ressorti à 46,9 le mois dernier après s'être établi à 48,3 en janvier, alors qu'une première estimation l'avait donné à 46,4.



Il s'agit d'un plus bas de 14 mois.



Dans une note d'information, Rob Dobson, économiste chez S&P Global Market Intelligence, évoque un environnement 'de plus en plus difficile', marqué par la faiblesse de la demande, le manque de confiance des clients et des pressions grandissantes sur les coûts.





