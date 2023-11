Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Royaume-Uni: nouveau repli des ventes au détail en octobre information fournie par Cercle Finance • 17/11/2023 à 09:50









(CercleFinance.com) - Les ventes au détail en Grande-Bretagne ont poursuivi leur décrue en octobre au Royaume-Uni, revenant ainsi à leur plus bas niveau en volume depuis février 2021, quand que le pays était en plein confinement.



Les ventes au détail ont baissé de 0,3%% le mois dernier, après avoir déjà essuyé un repli de 1,1% en septembre (révisé de -0,9%), a annoncé vendredi l'Office national de la statistique.



Exprimées en valeur, les ventes de détail sont supérieures de 16,9% à celles enregistrées en février 2020, soit avant l'épidémie de Covid, du fait des effets de l'inflation.



Mais sur la base des volumes, elles s'inscrivent 3,1% en-dessous de ce niveau de référence.



Pour l'ensemble du trimestre clos fin octobre, le volume des biens achetés a baissé de 1,1% par rapport au trimestre précédent, précise l'ONS, qui attribue ce repli à la remontée des prix de l'essence qui ont pénalisé la consommation de carburant.





