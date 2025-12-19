 Aller au contenu principal
Royaume-Uni : les ventes au détail sous les attentes en novembre
information fournie par AOF 19/12/2025 à 08:06

(AOF) - En rythme mensuel, les ventes au détail au Royaume-Uni ont reculé de 0,1% en novembre alors qu'elles avaient baissé de 0,9% le mois précédent. Les économistes attendaient une hausse de 0,3%. Sur un an, elles ont progressé de 0,6% contre un consensus de +1,6%.

