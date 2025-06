Royaume-Uni : le taux de chômage au plus haut depuis l'été 2021

(AOF) - Le taux de chômage au Royaume-Uni a progressé à 4,6% sur les trois mois se terminant fin avril, contre 4,5% sur la période précédente, selon les dernières statistiques officielles publiées par l'Office for National Statistics (ONS). Il s'agit du niveau le plus élevé depuis l'été 2021. Dans le même temps, la croissance des salaires a connu un ralentissement. Le salaire hebdomadaire moyen, hors primes, a augmenté de 5,2% sur un an, contre un consensus à 5,3% et après une croissance de 5,5% sur les trois mois à fin mars.

La Banque d'Angleterre surveille de près ces évolutions alors qu'elle devrait maintenir ses taux d'intérêt inchangés lors de sa prochaine réunion, le 19 juin.