Royaume-Uni: le ralentissement s'atténue dans l'industrie information fournie par Cercle Finance • 02/06/2025 à 11:18









(CercleFinance.com) - L'activité manufacturière au Royaume-Uni est restée en zone de contraction en mai, tout en montrant quelques signes d'amélioration, à en croire les dernières données publiées lundi par S&P Global.



L'indice PMI manufacturier est remonté à 46,4 en mai, contre 45,4 en avril, atteignant ainsi un plus haut de trois mois. Ce chiffre dépasse également l'estimation 'flash' qui l'avait donné à 45,1 il y a deux semaines.



Ce chiffre reste cependant inférieur à la barre des 50 points témoignant d'une contraction de l'activité.



D'après S&P Global, le secteur industriel continue de faire face à un environnement 'difficile', marqué en l'espèce par une demande mondiale en berne, des conditions commerciales instables et des pressions croissantes sur les coûts.



'Il existe cependant certains signes laissant penser que le secteur manufacturier pourrait amorcer un redressement', notent les auteurs du rapport.



'Les indices PMI mesurant la production et les nouvelles commandes ont progressé au cours des deux derniers mois, ce qui suggère un ralentissement du repli', soulignent-ils.





