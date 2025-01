Royaume-Uni: le PMI réaccélère un peu en janvier information fournie par Cercle Finance • 24/01/2025 à 10:52









(CercleFinance.com) - Le secteur privé britannique a très légèrement réaccéléré en janvier en dépit du récent réveil de l'inflation, montrent les résultats de l'enquête S&P Global réalisé auprès des directeurs d'achat publiée vendredi.



L'indice PMI 'composite' a ainsi augmenté à 50,9 ce mois-ci, contre 50,4 en décembre, toujours au-dessus de la barre des 50 points séparant croissance et contraction de l'activité.



Cette hausse est due non seulement à l'augmentation de l'indice PMI des services, qui est passé de 51,1 à 51,2 d'un mois sur l'autre, mais aussi à celle de l'indice du secteur manufacturier, qui a rebondi de 47 à 48,2 ce mois-ci.



Ces chiffres se révèlent meilleurs que prévu, puisque les économistes attendaient respectivement 50,8 et 47.



Chris Williamson, l'économiste en chef de S&P Global Market Intelligence, évoque malgré tout un climat économique 'morose' Outre-Manche en ce début d'année, marqué par des suppressions de postes dus à des ventes en baisse et des perspectives peu encourageantes, sur fond de récente remontée de l'inflation, celle-ci atteignant désormais un plus haut depuis 20 mois.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.