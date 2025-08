Royaume-Uni: le PMI manufacturier remonte un peu, mais les inquiétudes demeurent information fournie par Cercle Finance • 01/08/2025 à 10:49









(Zonebourse.com) - La contraction de l'activité dans le secteur manufacturier du Royaume-Uni s'est quelque peu atténuée en juillet, mais l'industrie britannique reste confrontée à des conditions de marché difficiles, montre les résultats d'une enquête publiée vendredi.



L'indice PMI définitif pour le secteur manufacturier publié par S&P Global est passé de 47,7 à 48 en juillet, son plus haut niveau en six mois, alors que le chiffre préliminaire ('flash') le donnait à 48,2.



Malgré ces signaux plutôt encourageants, S&P Global souligne dans son étude que la demande intérieure reste freinée par la hausse des coûts (salaires, charges sociales), tandis que les exportations pâtissent des tensions géopolitiques et commerciales. Surtout, souligne le cabinet de recherche économique, le marché du travail montre une évolution inquiétante, avec des suppressions d'emplois à un rythme parmi les plus élevés depuis 2020.





