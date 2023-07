Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Royaume-Uni: le PMI manufacturier à un plus bas de six mois information fournie par Cercle Finance • 03/07/2023 à 10:42









(CercleFinance.com) - L'activité manufacturière en Grande-Bretagne a enregistré en juin sa contraction la plus marquée en six mois, selon des données issues de l'enquête S&P Global/CIPS réalisée auprès des directeurs d'achat (PMI).



L'indice s'est ainsi contracté pour le 11ème mois consécutif pour ressortir à 46,5 contre 47,1 en mai.



Ces mauvais chiffres, qui s'expliquent par un climat d'inquiétude qui pèse sur les carnets de commandes, sont représentatifs de conditions évoquant une récession, estime Rob Dobson, analyste chez S&P Global Market Intelligence.



Le rapport évoque également l'impact de la persistance des tensions inflationnistes, mais aussi des contrôles au frontière mis en place depuis le Brexit, qui affectent les prises de commandes en provenance de l'Union européenne, d'après S&P Global/CIPS.





