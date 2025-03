Royaume-Uni: le PMI composite à un plus haut de six mois information fournie par Cercle Finance • 24/03/2025 à 10:48









(CercleFinance.com) - Le secteur privé britannique a signé en mars son rythme de croissance le plus soutenu en six mois, à la faveur d'un rebond de l'activité dans les services, montrent les résultats de la dernière enquête PMI publiée lundi par S&P Global.



L'indice 'flash' composite mesurant l'activité dans l'ensemble du secteur s'est établi à 52 ce mois-ci, contre 50,5 en février, au plus haut depuis août 2024.



La remontée de l'indice PMI dans le secteur tertiaire, à 53,2 contre 51 en février, a plus que compensé le repli de celui ayant trait à l'industrie manufacturière, qui a reculé à 44,6 après 46,9 le mois dernier.



Chris Williamson, l'économiste en chef de S&P Global Market Intelligence, évoque 'de bonnes nouvelles' après les indicateurs économiques maussades récemment publiés et avant la présentation du budget de printemps.



'Cependant, tout comme une hirondelle ne fait pas le printemps, un bon PMI ne suffit pas à laisser entrevoir une reprise de l'économie', tempère-t-il dans un communiqué.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.