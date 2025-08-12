Royaume-Uni : le nombre de chômeurs recule en juin

(AOF) - Au mois de juin, le nombre de chômeurs a diminué de 6 200 unités au Royaume-Uni, alors que les analystes tablaient sur une progression de 19 700. En mai, le nombre de chômeurs avait reculé de 15 500 unités. De son côté, sur la même période, le taux de chômage est resté stable à 4,7 %, comme prévu.
