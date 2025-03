Royaume-Uni: la production au plus bas depuis 2020 information fournie par Cercle Finance • 14/03/2025 à 09:45









(CercleFinance.com) - La production industrielle britannique a subi en janvier une contraction bien plus marquée que prévu, qui l'a ramenée à ses plus bas niveaux en presque cinq ans.



L'Office national de la statistique a annoncé vendredi une baisse de 0,9% de la production industrielle en janvier après une hausse de 0,5% en décembre, alors que les économistes de BofA prévoyaient une baisse de 0,1%.



Celle-ci revient ainsi à ses plus bas niveaux depuis mai 2020.



D'après l'ONS, la baisse de l'activité au sein du secteur industriel en janvier s'explique en premier lieu par les reculs de de la production manufacturière (-1,1%) et du secteur minier (-3,3%), qui ont plus compensé la bonne tenue des métiers de l'eau (+2,6%) et de l'électricité et du gaz (+0,5%).





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.