Royaume-Uni: la croissance perd un peu d'allant (PMI)

(CercleFinance.com) - L'accélération de la croissance de l'activité au Royaume-Uni a marqué une pause en mai, à en croire les résultats préliminaires de l'enquête S&P Global réalisée auprès des directeurs d'achats publiés ce jeudi.



L'indice PMI 'composite' a reculé à 52,8 en estimation 'flash' ce mois-ci, contre 54,1 au mois d'avril.



Dans son communiqué, S&P Global explique que la croissance reste bien orientée grâce à l'arrivée de nouvelles commandes et à la vigueur des exportations, mais que les difficultés à embaucher rencontrées par les entreprises freinent les créations de postes.



L'indice PMI des services, principal secteur d'activité en Grande-Bretagne, s'est ainsi tassé à 52,9 en estimation préliminaire, à comparer avec 55 en avril, revenant ainsi à un plus bas de six mois.



A l'inverse, l'indice PMI 'flash' mesurant l'activité dans le secteur manufacturier ressort à 51,3, contre 49,1 le mois précédent, repassant en zone d'expansion de l'activité et atteignant un plus haut de 22 mois, notamment sur fond de reflux des tensions inflationnistes.



D'après S&P Global, ces chiffres laissent entrevoir une croissance du PIB britannique de 0,3% sur le deuxième trimestre.





