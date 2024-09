Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Royaume-Uni: la croissance accélère encore dans les services information fournie par Cercle Finance • 04/09/2024 à 10:51









(CercleFinance.com) - La croissance dans le secteur britannique des services britannique s'est de nouveau accélérée en août, à la faveur de la vigueur de la demande illustrée par la signature de nouvelles commandes.



L'indice PMI des services compilé par S&P Global a augmenté à 53,7 le mois dernier après être ressorti à 52,5 en juillet, alors que la première lecture le donnait à 53,3.



Il s'agit de son dixième mois consécutif au-dessus de la barre des 50 points témoignant d'une expansion de l'activité.



Selon S&P Global, le secteur tertiaire a bénéficié d'un climat de soulagement après que l'incertitude ayant trait à la tenue des élections générales du mois de juillet ait été levée, avec une victoire des travaillistes.



Le cabinet de recherche économique mentionne aussi la perspective de baisses de taux d'intérêt, même si certains professionnels du secteur expriment leurs inquiétudes concernant la teneur du budget qui sera présenté cet automne.





