Royaume-Uni: la contraction ralentit dans l'industrie (PMI) information fournie par Cercle Finance • 01/07/2025 à 10:51









(CercleFinance.com) - L'activité manufacturière a continué de se contracter en juin au Royaume-Uni, mais à un rythme moins prononcé qu'au cours des derniers mois, montrent les résultats définitifs de la dernière enquête de S&P Global réalisée auprès des directeurs d'achats.



L'indice PMI du secteur s'est redressé à 47,7 le mois dernier, conformément à la première estimation fournie il y a une semaine, après être ressorti à 46,4 en mai.



Pour mémoire, un résultat inférieur à 50 indique une contraction de l'activité.



D'après S&P Global, la production, les nouvelles commandes et l'emploi ont tous reculé, mais de manière moins marquée que les mois précédents. L'optimisme des entreprises a cependant progressé, pour atteindre un sommet de quatre mois.



Le cabinet de recherche économique évoque ainsi des signes de stabilisation des conditions d'activité, tout en soulignant que l'amélioration de la conjoncture au sein de l'industrie reste précaire.





