Royaume-Uni: l'inflation au plus bas depuis 2021

(CercleFinance.com) - L'inflation britannique est tombée en octobre à son plus bas niveau depuis 2021, se rapprochant ainsi de l'objectif de la Banque d'Angleterre et apportant un peu d'oxygène aux consommateurs.



La hausse des prix à la consommation (CPI) est revenue à 4,6% le mois dernier, soit un peu mieux que ce prévoyait le consensus (+4,7%), après être ressortie à 6,7% au mois de septembre.



Si ce chiffre reste très éloigné de l'objectif de 2% établi par la Banque d'Angleterre (BoE), ce ralentissement marqué devrait conduire l'institution à ne plus resserrer sa politique monétaire dans l'immédiat.



Hors alimentation et énergie, l'indice CPI de base affiche une progression annuelle de 5,7% en octobre, là encore nettement inférieur au rythme de 6,1% enregistré en septembre.



Selon l'Office des statistiques nationales (ONS), la décélération de l'inflation est principalement due aux postes du logement, de l'alimentation et des boissons et au secteur de l'hôtellerie et de la restauration.



L'indice des prix producteurs, lui aussi publié ce matin, est venu confirmer la poursuite du processus de désinflation puisqu'il s'est replié de 2,6% en rythme annuel en octobre, après avoir déjà diminué de 2,1% en septembre.





