Royaume-Uni : l'inflation accélère en mars avec l'essence
information fournie par Zonebourse 22/04/2026 à 08:18
"Les carburants automobiles ont apporté la plus grande contribution à la hausse mensuelle du taux annuel de l'indice des prix", explique sans grande surprise l'ONS, qui note par contre un effet partiellement compensatoire des prix de l'habillement.
Hors énergie, alimentation, alcool et tabac, l'IPC sous-jacent a augmenté de 3,1% sur un an le mois dernier, après 3,2% en février. Le taux annuel pour l'IPC des biens a grimpé de 0,5 point à 2,1%, et celui des services a augmenté de 0,2 point à 4,5%.
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