Royaume-Uni: l'industrie se contracte à nouveau en octobre

(CercleFinance.com) - La production de l'industrie manufacturière en Grande-Bretagne a reculé pour le huitième mois consécutif en octobre, malgré les signaux confirmés d'un ralentissement de l'inflation.



Selon les résultats définitifs de l'enquête mensuelle de S&P Global/CIPS UK publiés ce mercredi, l'indice PMI manufacturier britannique s'est établi à 44,8 le mois dernier, contre 44,3 en septembre, toujours en zone de contraction.



Son estimation préliminaire 'flash' l'avait donné à 45,2.



Les auteurs du rapport soulignent que cette séquence de huit mois d'affilée de contraction de la production est la plus longue enregistrée depuis la crise financière de 2008/2009.



Et si les prix d'achat dans les approvisionnements ont reculé pour le sixième mois consécutif, cette décélération de l'inflation se fait au prix d'un risque de récession accru et du profond malaise qui touche actuellement la demande, concluent-ils.



Ces chiffres sont publiés alors que l'économie britannique montre des signes de plus en plus nets de dégradation du fait des conséquences du resserrement monétaire qui s'amplifient et n'épargnent aucun secteur, en premier lieu l'immobilier, ce qui conduit les économistes à anticiper le scénario d'une récession au premier semestre 2024.





