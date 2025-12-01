Royaume-Uni: l'indice PMI manufacturier à un plus haut de 14 mois
information fournie par Zonebourse 01/12/2025 à 11:05
Le secteur manufacturier britannique a renoué avec la croissance au mois de novembre, à la faveur d'un renforcement de la demande intérieure, d'une moindre contraction des commandes en provenance de l'étranger et d'un tassement des prix à la sortie des usines, montre une enquête S&P Global publiée lundi.
L'indice PMI des directeurs d'achat du secteur est ressorti à 50,2 le mois dernier, contre 49,7 en octobre, repassant au-dessus de la barre des 50 points synonyme d'expansion de l'activité pour atteindre un plus haut depuis septembre 2024.
Rob Dobson, analyste chez S&P Global Market Intelligence, évoque des signes de redressement 'encourageants' au sein de l'industrie au moment où l'économie britannique traverse une phase d'incertitude élevée, due à la mise en place d'un budget d'automne principalement axé sur l'assainissement des finances publiques et sur des hausses d'impôts.
A lire aussi
-
Guerre en Ukraine : l'émissaire américain Steve Witkoff va rencontrer Vladimir Poutine mardi, selon le Kremlin
La semaine qui s'ouvre s'annonce "cruciale" pour l'Ukraine, a affirmé la cheffe de la diplomatie de l'UE, alors que Volodymyr Zelensky est arrivé lundi matin à Paris. Alors que les efforts diplomatiques s'intensifient pour aboutir à un plan de paix en Ukraine, ... Lire la suite
-
Le bilan des inondations catastrophiques qui ont frappé ces derniers jours des territoires d'Indonésie, Thaïlande, Malaisie et du Sri Lanka s'est encore alourdi dimanche, avec plus de 1.000 morts et plusieurs centaines de disparus.
-
Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,45% pour le Dow Jones .DJI , de 0,63% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,78% pour le Nasdaq .IXIC : * AMERICAN
-
SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques, pour leur part, se trouvent dans la zone de surachat, ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer