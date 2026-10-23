Royaume-Uni : l'expansion du secteur privé accélère, selon le PMI

L'expansion du secteur privé britannique s'accélère en octobre, à en croire l'indice PMI flash composite de S&P Global, qui s'établit à 53,1 pour le mois en cours, un plus haut de huit mois, contre 52 en septembre.

Pour rappel, c'est le seuil de 50 qui distingue une expansion d'une contraction de l'activité d'un secteur, selon la terminologie des indices PMI : plus l'indice est élevé au-dessus de 50, plus le rythme de l'expansion est soutenu.

Selon S&P Global, la croissance de l'activité a été portée par la plus forte hausse des nouvelles commandes depuis septembre 2024. Le renforcement de la demande a entraîné un retour à la hausse des effectifs, bien que marginal, mettant ainsi fin à une période de deux ans de suppressions d'emplois.

Les données d'octobre font aussi état d'une nouvelle forte hausse des prix des achats dans l'ensemble du secteur privé. Le rythme global de l'inflation des coûts a atteint son plus haut niveau depuis juin, sous l'effet d'une nette accélération des pressions inflationnistes dans le secteur manufacturier.