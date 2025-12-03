Royaume-Uni: l'activité dans le secteur des services a ralenti en novembre (PMI)
information fournie par Zonebourse 03/12/2025 à 10:55
L'indicateur s'est replié à 51,3 le mois dernier, contre 52,3 en octobre et au-dessus de son estimation préliminaire qui l'avait donné à 50,5.
Au-delà de l'attentisme ayant précédé le vote du budget d'automne, les entreprises interrogées ont déclaré s'inquiéter de la confiance 'fragile' de leurs clients et d'un regain d'aversion pour le risque qui les conduit à reporter leurs décisions d'investissement, sans compter une compétition sur les prix qui fait de plus en plus rage dans le pays comme à l'international, explique S&P Global dans son communiqué.
