Royaume-Uni: J. Safra Sarasin anticipe des effets à long terme pour les politiques travaillistes

Dans le secteur des actions, les constructeurs de maisons "se porteront bien", car les travaillistes priorisent la construction résidentielle. Les petites capitalisations devraient profiter de l'amélioration des données économiques à court terme. Cependant, "les augmentations potentielles de l'impôt sur les sociétés pour créer plus d'espace fiscal constituent un risque pour le marché des actions britanniques à moyen et long terme".

"L'impact à court terme des politiques travaillistes sur les marchés financiers sera probablement limité", annonce J. Safra Sarasin, prévoyant que la Banque d'Angleterre réduira ses taux directeurs "trois fois cette année et quatre fois l'année prochaine". Les rendements obligataires devraient "avoir de la marge pour baisser légèrement", la livre sterling "devrait être bien soutenue à court terme".

(AOF) - "Le retour au pouvoir tant attendu des travaillistes apportera une période de stabilité politique nécessaire au Royaume-Uni", prévoit J. Safra Sarasin dans sa "Cross Asset Weekly". "Cependant, leur programme visant à stimuler la croissance à long terme pour financer les services publics est très ambitieux, d'autant plus qu'ils entendent respecter largement les paramètres fiscaux établis par le gouvernement précédent". Le gérant estime que les bénéfices des réformes structurelles "mettront probablement du temps à se matérialiser, ce qui présente un risque de désillusion chez les électeurs".

