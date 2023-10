Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Royaume-Uni: inflation inchangée à 6,7% en septembre information fournie par Cercle Finance • 18/10/2023 à 09:18









(CercleFinance.com) - Le taux annuel d'inflation au Royaume-Uni est resté inchangé en septembre, à 6,7% sur un an, selon des données publiées mercredi par l'Office national de la statistique (ONS).



Ce chiffre est légèrement supérieur aux estimations des économistes, qui prévoyaient en moyenne une décélération des prix à la consommation (CPI) à 6,6% le mois dernier, après leur progression de 6,7% au mois d'août.



Dans une note d'information, l'ONS explique que le repli de l'alimentation et des boissons, le premier enregistré en deux ans, a été contrebalancé par la remontée des prix de l'essence.



En excluant l'énergie et l'alimentation, la hausse des prix à la consommation ressort à 5,9%, un chiffre là encore stable par rapport aux mois d'août.



Pour mémoire, le net recul de l'inflation en août avait poussé la Banque d'Angleterre (BoE) à laisser ses taux inchangés lors de sa dernière réunion et la stabilisation des prix en septembre pourrait conforter sa pause monétaire.





