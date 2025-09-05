Royaume-Uni: hausse de 0,6% de ventes de détail en juillet information fournie par Cercle Finance • 05/09/2025 à 09:55









(Zonebourse.com) - Le volume des ventes au détail au Royaume-Uni s'est accru de 0,6% au mois de juillet 2025 en rythme séquentiel, après une hausse de 0,3% observée le mois précédent, selon les données de l'office national de statistiques (ONS).



Ce dernier souligne que les volumes de ventes des détaillants hors magasin et des magasins de vêtements ont fortement augmenté en juillet, ce que les détaillants ont attribué aux nouveaux produits, au beau temps et à au tournoi de l'EURO féminin de l'UEFA 2025.



L'ONS estime que la quantité de biens achetés dans les ventes au détail a diminué de 0,6% au cours des trois mois se terminant en juillet par rapport aux ceux s'achevant en avril, une baisse qui fait suite à quatre mois consécutifs de croissance en glissement trimestriel.





