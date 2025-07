Royaume-Uni: déficit commercial stable en mai information fournie par Cercle Finance • 11/07/2025 à 10:10









(CercleFinance.com) - Le déficit commercial britannique est resté stable à 21 milliards de livres sterling en mai 2025, par rapport à son niveau du mois précédent (qui a d'ailleurs été révisé en baisse d'une estimation initiale qui était de 21,6 milliards).



L'office national de statistiques, qui publie ces chiffres, précise que cette stabilité d'un mois sur l'autre reflète des augmentations parallèles de 0,6 milliard de livres des exportations et des importations de biens, à respectivement 29,1 et 50,1 milliards.





