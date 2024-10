Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Royaume-Uni: croissance un peu ralentie en septembre (PMI) information fournie par Cercle Finance • 03/10/2024 à 10:51









(CercleFinance.com) - En dépit d'une inflation revenue à des plus bas de trois ans et demi, la croissance s'est légèrement ralentie dans le secteur britannique des services en septembre, montrent les résultats définitifs de l'enquête S&P Global publiés jeudi.



Son indice PMI ressort ainsi à 52,4 en estimation finale sur le mois dernier, contre 53,7 au mois d'août, mais toujours bien au-dessus du seuil des 50 points qui témoigne d'une croissance de l'activité, un niveau qu'il n'a plus enfoncé depuis novembre 2023.



Dans une note d'information, S&P Global met en avant la bonne santé des dépenses d'investissement dans des métiers comme la technologie, l'immobilier et les loisirs.



Parallèlement, l'inflation au sein du secteur est retombée à des niveaux qu'elle n'avait plus atteint depuis février 2021, fait valoir le cabinet de recherche économique.



Du point de vue de S&P Global, le ralentissement de la croissance de l'activité s'explique par une décélération de la dynamique favorable qui avait porté l'économie britannique dans le sillage de la tenue des élections générales du mois de juillet.





