Royaume-Uni: croissance ralentie, mais robuste selon le PMI

(CercleFinance.com) - La croissance de l'économie britannique a ralenti en septembre, tout en restant robuste, selon les premiers résultats de l'enquête mensuelle S&P Global réalisée auprès des directeurs d'achats.



L'indice PMI 'flash' du secteur des services, est revenu à 52,8 ce mois-ci, contre 53,7 en août, alors que les économistes prévoyaient en moyenne un chiffre en hausse à 53,9.



Le PMI manufacturier a quant à lui reculé à 53,5, après 54,4 le mois dernier.



L'indice 'flash' composite - qui combine services et secteur manufacturier -est lui revenu à 52,9 contre 53,8 alors que le consensus visait 54.



Le chef économiste de S&P Global, Chris Williamson, évoque des données encourageantes allant dans le sens d'une croissance économique 'robuste' témoignant du scénario d'un 'atterrissage en douceur' de l'économie britannique.



S&P Global estime que ces chiffres devraient conduire à une croissance de l'économie britannique de 0,3% au troisième trimestre, une projection en ligne avec celle établie avec la Banque d'Angleterre (BoE).





