Royaume-Uni: croissance nulle au mois de juillet

(CercleFinance.com) - L'économie britannique a affiché une croissance nulle au mois de juillet, après avoir déjà stagné en juin, d'après une première estimation publiée mercredi par l'Office national de la statistique (ONS).



Ce chiffre s'avère inférieur aux attentes des économistes, qui espéraient un rebond de 0,2% de l'activité à la faveur d'une météo plus favorable et d'une fin des grèves intervenues au début de l'été.



Sur les trois mois clos fin juillet, la croissance du produit intérieur brut (PIB) atteint néanmoins 0,4% en comparaison du trimestre à fin avril, principalement grâce à la bonne tenue du secteur des services.



Ce dernier a en effet affiché une production en hausse de 0,1% au mois de juillet, ce qui porte à 0,6% sa croissance sur l'ensemble des trois mois clos fin juillet.



A l'inverse, la production industrielle britannique a reculé de 0,8% au mois de juillet, après un gain de 0,8% le mois précédent, en raison notamment d'un repli de 1% de la production manufacturière proprement-dite, selon les chiffres de l'ONS.



Par ailleurs, le déficit commercial du Royaume-Uni s'est creusé de deux milliards de livres sterling d'un mois sur l'autre en juillet, pour s'établir à 19,5 milliards, la baisse des exportations (-3,4 milliards) ayant plus que dépassé celle des importations (-1,5 milliards).





