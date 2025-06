Royaume-Uni: croissance confirmée à 0,7% au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 30/06/2025 à 09:12









(CercleFinance.com) - Le produit intérieur brut (PIB) du Royaume-Uni a augmenté de 0,7% en rythme séquentiel au premier trimestre 2025, selon l'office national de statistiques (ONS) qui confirme ainsi en seconde lecture sa première estimation.



En termes de secteurs d'activité, cette croissance a été tirée par une augmentation de 0,7% dans les services, tandis que la production industrielle s'est accrue de 1,3% et que celle de la construction a progressé de 0,3%.



En termes de dépenses, la croissance au cours des trois premiers mois de l'année a été stimulée par des augmentations de la formation brute de capital fixe, du commerce extérieur net et de la consommation des ménages.



Selon les nouvelles estimations, le PIB réel par habitant au Royaume-Uni a augmenté de 0,6% au premier trimestre 2025, un chiffre légèrement révisé à la hausse par rapport à la première estimation qui était de 0,5%.







