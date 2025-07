Royaume-Uni: coup de mou sur la croissance en juillet, d'après les PMI information fournie par Cercle Finance • 24/07/2025 à 11:16









(Zonebourse.com) - La croissance du secteur privé a ralenti au Royaume-Uni en juillet, signifiant que le second semestre a démarré sur une note de morosité au sein des entreprises britanniques, à en croire les résultats préliminaires de l'enquête PMI de S&P Global publiée jeudi.



D'après ce rapport, l'indice PMI composite 'flash' mesurant à la fois l'activité dans les services et l'industrie manufacturière est ressorti à 51 ce mois-ci, contre 52 en juin.



Celui du secteur des services s'est établi à 51,2 en juillet, contre 52,8 le mois dernier, tandis que le PMI manufacturier s'est redressé de 47,7 à 48,8, tout en demeurant en zone de contraction puisque toujours bien inférieur au niveau des 50 points séparant expansion et décroissance de l'activité.



Selon Chris Williamson, le chef économiste de S&P Global Market Intelligence, ces chiffres laissent entrevoir une croissance d'à peine 0,1% sur une base trimestrielle, avec un risque orienté à la baisse pour ce qui concerne les mois qui viennent.



'La faiblesse de la croissance et les suppressions d'emplois persistantes vont accentuer la pression sur la Banque d'Angleterre pour qu'elle baisse à nouveau ses taux en août', estime l'analyste.



'La trajectoire décevante observée au niveau de la croissance et du marché du travail risque de peser de plus en plus dans ses décisions, poussant les responsables de la politique monétaire à ignorer la récente remontée des prix pour se concentrer plutôt sur la relance de l'économie', prédit Chris Williamson.





