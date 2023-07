Royaume-Uni: coup de frein dans le secteur privé en juillet information fournie par Cercle Finance • 24/07/2023 à 10:46

(CercleFinance.com) - Le secteur privé britannique a connu au mois de juillet sa plus faible croissance en six mois, à en croire la dernière étude PMI réalisée auprès des directeur d'achats par S&P Global et CIPS.



Leur indice composite 'flash' - qui mesure la production dans les services et l'industrie - s'est ainsi établi à 50,7 sur le mois qui s'achève, contre 52,8 en juin.



L'indice revient non loin de la barre des 50 points, qui sépare croissance et contraction de l'activité.



La croissance de l'activité du secteur des services s'est tout particulièrement ralentie, avec un indice PMI préliminaire qui est ressorti à 51,5 ce mois-ci, contre 53,7 le mois dernier.



L'industrie manufacturière s'est, elle, encore un peu plus enfoncée en zone de contraction avec un indice PMI 'flash' de 45, un plus bas depuis plus de trois ans, contre 46,5 au mois de juin.



'L'économie britannique s'est quasiment rapprochée de son point mort en juillet, ce qui - conjugué à la morosité des indicateurs les plus avancés - relance les craintes d'une récession', a réagi Chris Williamson, l'économiste en chef de S&P Global Market Intelligence.



'La remontée des taux d'intérêt et la cherté du coût de la vie semblent de plus en plus affecter les ménages, pénalisant le rebond post-pandémie qui avait bénéficié aux dépenses liées aux activités de loisirs', conclut-il.